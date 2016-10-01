Британский МИД: Россия может стать страной-изгоем

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия может превратиться в страну-изгоя, лишиться расположения в мире, если не изменит свою политику по сирийскому кризису.

Борис Джонсон обвинил Россию в атаках сирийских территори, в результате которых якобы гибнут мирные жители. По его мнению, "это, несомненно, военное преступление".

По словам главы британского МИД, Запад, Великобритания и США, собирают доказательства против России изучают различные варианты оказания давления на Россию. Издание The Sun пишет, что самое мощное оружие", которое может использовать Запад против России, — это "стыд". Власти Великобритании могут бойкотировать чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.

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