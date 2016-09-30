Аваков не исключает самоподжог “Интера”

Арсен Аваков, занимающий должность украинского министра внутренних дел, заявил, что не исключает возможности самоподжога при возникновении пожара в офисе канала “Интер”.

Аваков сообщил, что следствие, которое в данный момент ведется, рассматривает несколько версий, в том числе и самоподжог. Кроме того, Аваков заявил,что считает владельцев канала, депутата Верховной Рады Сергея Лавочкина и предпринимателя Дмитрия Фирташа, “врагами украинского народа”. По мнению Авакова, оба руководителя “Интера” должны сидеть в тюрьме.

Напомним, в начале сентября перед зданием, в котором располагается офис канала “Интер”, проходил митинг. Активисты жгли покрышки и бросали их в сторону здания, в результате чего возник пожар, несколько человек пострадали.

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