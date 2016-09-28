Международная группа следователей начала доклад об итогах расследования катастрофы MH17. По данным голландской прокуратуры, пассажирский самолет "Боинг-777" малайзийской авиакомпании был сбит ракетой "Бук" ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Голландские следователи заявили, что сбившая в небе над Донецкой областью ракета "Бук" якобы была доставлена из России. Об этом следователи сообщили семьям погибших при крушении "Боинга", - передает РИА Новости. Докладчики сообщили, что запуск произошел с территории рядом с украинским селом Первомайское, которое находилось в июле 2014 года под контролем ДНР.Кто именно произвел пуск, следователям установить не удалось.

Прокурор из Нидерландов Фред Вестербеке, координирующий международное расследование катастрофы МН17, сообщил, что в ходе расследования были опрошены 200 свидетелей.

По словам Вестербекеа, были обнаружены десятки обломков, которые изучались очень подробно, было рассмотрено около 500 тысяч фото и видеоматериалов, - передает РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами стали 298 человек.

Читайте также:

Международные следователи предоставят отчет о сбитом рейсе MH17 в Донбассе

Кремль: Расследование обстоятельств крушения самолета "Боинг-777" сопровождается спекуляциями, неквалифицированной, непрофессиональной информацией