Порошенко: призывники больше не будут служить в зоне АТО

Прошлогодняя «шестая волна мобилизации» до конца октября возвращается домой. Президент Украины Пётр Порошенко подписал соответствующий указ, о чём известил подписчиков своей страницы в Facebook.

Также он сообщил, что с начала 2016 года на службу в армию попросились 60 тысяч добровольцев, а значит, он теперь не видит смысла отправлять на фронт призывников, чтобы после искали множество дезертиров. Там останутся только контрактники. «Призывники по возрасту, как и теперь, не будут направляться в зону АТО», — обещает Порошенко, который, как сообщали «АН», сам поручал призвать в шестой волне мобилизации свыше 100 тысяч человек, в том числе даже женщин, работающих в медицинских учреждениях.

Кроме того, на днях Порошенко сообщил, что в 2017 году Украина увеличит финансирование армии.