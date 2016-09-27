Сообщение газеты Morgundbladid о сближении двух российских бомбардировщиков с исландским пассажирским лайнером 22 сентября подтвердил МИД Исландии. Ведомство готово заявить протест по поводу инцидента.

В МИД Исландии поступил соответствующий доклад НАТО, где сказано, что российскими самолетами, которы сблизились с пассажирским лайнером, были Ту-160 (Tupolev Blackjack), а не Ту-22М, как сообщала ранее газета Morgundbladid.

Сообщается, что Министерство иностранных дел Исландии многократно за последние годы критиковало полеты российских самолетов без опознавательных знаков вблизи Исландии и извещало об этом российские власти.

В свою очередь представитель посольства России в Рейкьявике Алексей Шадский заявил, что Morgundbladid сильно преувеличила опасность от инцидента и назвал случившееся обычной пропагандой.

Напомним, инцидент произошел 22 сентября. Бомбардировщики находились на расстоянии 88 км от лайнера. Сообщалось, что самолеты ВВС России летели с отключенными транспондерами (приборы распознавания объекта).