Пилот самолета Исландии испугался российских бомбардировщиков

Пилот авиалайнера получил предупреждение от представителей НАТО о возможности сближения двух военных российских самолётов с исландским. Вскоре он их увидел. Предварительно, это были бомбардировщики Ту-22М.

Пилот исландского пассажирского авиалайнера заявил, что экипажи бомбардировщиков ВКС России якобы опасно сблизились с его самолетом, следовавшим из Рейкьявика в Стокгольм. Инцидент произошел 22 сентября в воздушном пространстве островного государства. По мнению пилота, бомбардировщики находились в 1,8-2,4 км под лайнером и, как он утверждает, следовали с выключенными транспондерами, передает ТАСС.

По мнению командира воздушного судна, такие ситуации создают ненужный риск и напоминают о временах холодной войны.

Как прокомментировал эпизод советник посольства России в Исландии Алексей Шадский, самолёты не нарушали границ воздушного пространства Исландии и находились от лайнера на расстоянии, соответствующем авиационной безопасности. По его мнению, это повод для того, чтобы вновь открыть военную базу США в Кеблавике. "Вновь создается образ российской угрозы".

Ту-22М - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла.

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