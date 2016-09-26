В Париже собираются открыть нудистский парк

Парижские власти осознали, что отстают от других европейских столиц в плане организации отдыха для граждан, предпочитающих загорать обнаженными. Заместитель мэра столицы Франции Бруно Жульяр заявил, что в ближайшем будущем в Париже откроется специальный парк для нудистов.

По словам Жульяра, необходимость создания зоны отдыха, не оскорбляющей ничьих чувств, назревала давно. В данный момент в планах создать парк с комфортными условиями для отдыха приверженцев нудизма. В данный момент появиться в обнаженном виде без боязни понести за это наказание можно только на территории бассейна Roger Le-Gall, да и то в строго отведенные дни. Согласно французскому законодательству появление на публике без одежды карается штрафом до пятнадцати тысяч евро или лишением свободы на один год.

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