Керри уверен в причастности Сирии или России к ударам по гумконвою в Алеппо

Госсекретарь США Джон Керри уверен в причастности к атаке гуманитарного конвоя ООН в районе сирийской провинции Алеппо правительственных сил Сирии или ВКС России. Керри подчеркнул, что у него есть определенные факты.

На министерском заседании Совета Безопасности ООН по Сирии американский госсекретарь заявил, что только у двух стран имеются самолеты, летающие ночью. "Которые вообще летают в данном конкретном районе — это Россия и Сирия", — цитирует Керри РИА Новости.

Атака на совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН была совершена в ночь на вторник, 20 сентября, в районе Урум аль-Кубра под Алеппо. Погибли 20 человек, среди которых мирные граждане.

Заместитель советника по национальной безопасности президента США Бен Родс сразу заявил, что удар могли нанести сирийские правительственные силы или российские военные. Он подчеркнул, что ответственной за авиаудар США "в любом случае" будут считать Россию. Родс напомнил, что ранее заключенные договоренности предписывали прекратить воздушные операции в местах доставки гумпомощи.

Читайте также:

"Деликатные подробности" об атаке на гуманитарную колонну ООН в сирийской провинции Алеппо сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.