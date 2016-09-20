Президент Киргизии экстренно госпитализирован

Во вторник, 20 сентября, в СМИ появилась информация о том, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был экстренно госпитализирован.

Политик попал в одну из больниц на Эгейском побережье Турции, сообщает газета Sozcu. Напомним, ранее сегодня стало известно, что Атамбаев принял решение взять краткосрочный рабочий отпуск для того, чтобы пройти медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле о болезни Атамбаева узнали лишь из сообщений СМИ, однако желают ему скорейшего выздоровления.

Накануне сообщалось, что президент Киргизии не сможет принять участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за проблем с сердцем.

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