Президент Киргизии получил от Путина орден Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Киргизии Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского.

Вручение награды было приурочено к юбилею Атамбаева - президенту Киргизии исполнилось 60 лет. Владимир Путин преподнес орден Александра Невского своему коллеге за большой вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Киргизией в ходе двусторонней встречи в Бишкеке, отмечает РИА "Новости".

Президент РФ добавил, что Атамбаев хранит в сердце память о самых лучших страницах совместной истории двух стран, поэтому для него данный орден - самая подходящая награда.

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