Президент Киргизии срочно госпитализирован

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев из-за проблем с сердцем не примет участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается сегодня, 19 сентября, на сайте главы государства.

Атамбаев почувствовал себя плохо на пути из Бишкека в Нью-Йорк, где проводится сессия. Врачи рекомендовали провести срочное обследование.

Делегацию Киргизии на сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Читайте также:

Клип на песню президента Киргизии о судьбе стал хитом Интернета.

МИД Турции предупреждает об угрозе переворота в Киргизии.