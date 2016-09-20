В КНДР в провинции Пхёнан-Пукто состоялось наземное испытание нового мощного ракетного двигателя. Испытание двигателя на полигоне Соха прошло успешно. Испытанием лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Власти КНДР уверены, что новейший ракетный двигатель даст возможность запустить различные виды спутников, в том числе спутник наблюдения Земли.

По окончании испытаний Ким Чен Ын призвал северокорейских ученых и военных как можно скорее запустить спутник, - передают корейские СМИ.

"Аргументы недели" писали, что 9 сентября северокорейские военные провели пятое ядерное испытание. Оно было самым мощным за всю свою историю. Япония, США, Китай, ООН и МАГАТЭ резко осудили действия властей КНДР.

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