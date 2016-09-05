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//В мире

КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет

5 сентября 2016, 07:50 [ «АН-онлайн» ]

КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет
фото: globallookpress.com

В понедельник, 5 сентября, в СМИ появилась информация о том, что власти КНДР осуществили запуск трех баллистических ракет.

Согласно данным агентства Yonhap, пуск был произведен специалистами в направлении Японского моря, однако никакой дополнительной информации о мероприятии пока не поступало.

Напомним, в конце августа текущего года КНДР уже осуществляла запуск баллистической ракеты. Впоследствии выяснилось, что объект пролетел всего 500 километров и рухнул в Японское море. Причина случившегося до сих пор не была обнародована.

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