КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет

В понедельник, 5 сентября, в СМИ появилась информация о том, что власти КНДР осуществили запуск трех баллистических ракет.

Согласно данным агентства Yonhap, пуск был произведен специалистами в направлении Японского моря, однако никакой дополнительной информации о мероприятии пока не поступало.

Напомним, в конце августа текущего года КНДР уже осуществляла запуск баллистической ракеты. Впоследствии выяснилось, что объект пролетел всего 500 километров и рухнул в Японское море. Причина случившегося до сих пор не была обнародована.

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