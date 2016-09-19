Украинский генпрокурор предсказал Майдан в Москве

В Москве в будущем повторятся события, произошедшие на киевском майдане Незалежности зимой 2014 года. Об этом сегодня в ПАСЕ заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, смена власти в РФ в результате уличных волнений произойдет тогда, когда «Украина будет жить лучше, чем Россия». Генпрокурор добавил, что одной из задач киевской власти в настоящее время является «продвижение демократии» на восток.

Напомним, в результате беспорядков на майдане Незалежности в феврале 2014 года был свергнут президент страны Виктор Янукович. По мнению российского лидера Владимира Путина, именно эти события привели к тому, что Крым отделился от Украины и вошел в состав РФ.

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