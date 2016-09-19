Украинские депутаты хотят признать нелегитимными выборы в Госдуму России

Представители «Народного фронта» в Верховной Раде внесли на рассмотрение украинского парламента постановление о признании выборов в Госдуму РФ нелегитимными. Руководитель фракции, бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк призвал поддержать инициативу депутатов, представляющих в Раде другие политические силы.

Украинские парламентарии отказывают прошедшему 18 сентября в России голосованию в законности по причине того, что оно проводилось в том числе в Крыме. Киевские власти считают полуостров, который присоединился к РФ по результатам референдума, оккупированной территорией.

Накануне «АН-онлайн» сообщали о попытках украинских радикалов сорвать голосование в посольстве РФ в Киеве. В результате был избит российский гражданин.