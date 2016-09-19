Власти Швеции сообщили, что со стороны России появилась угроза, однако ее суть держится в тайне.

Об этом сообщил на днях целый ряд источников в кругах, которые связаны с военным планированием и информацией спецслужб. Как пишет шведское издание, Dagens nyheter, от России уже некоторое время исходит определенная "секретная" угроза.

Напомним, на минувшей неделе появились данные о том, что шведские военные после нескольких лет отсутствия вернутся на остров Готланд в Балтийском море, причем случится это уже к лету 2017 года, а не в 2018, как предполагалось ранее. Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заметил, что это решение никак не связано с угрозой нападения на страну.

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