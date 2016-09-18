Во Франции из собора эвакуировали людей из-за угрозы теракта

Сотрудники французской полиции провели экстренную эвакуацию прихожан и служителей из собора в городе Сент-Этьен. Причиной послужило сообщение о том, что внутри здания находятся двое подозрительных мужчин.

В полицию позвонил один из прихожан, заметивший, что в собор вошли два человека, одетых в мусульманскую одежду. На место выехали шесть полицейских машин. В результате экстренных мер было эвакуировано около сорока человек, однако проведенный обыск не выявил каких-либо подозрительных предметов. Мужчины, вызвавшие подозрения прихожанина, объяснили, что посещают католические службы.

Накануне в Париже было объявлено об угрозе проведения террористических актов.

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