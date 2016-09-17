В штате Нью-Джерси прогремел взрыв

В штате Нью-Джерси (США) перед началом благотворительного марафона прогремел взрыв. Предполагалось, что в соревнованиях примет участие более пяти тысяч человек, но в результате забег пришлось отменить.

Как стало известно, бомба взорвалась в парке, через который должен был пройти маршрут марафона. В результате взрыва никто не пострадал, строения, находящиеся поблизости, также не были повреждены. Сообщается, что взрывное устройство сработало в мусорном баке. В данный момент сотрудники полиции прочесывают окрестности. Специалисты приступили к проверке подозрительного объекта, найденного поблизости от места взрыва.

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