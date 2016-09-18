В Одессе радикалы вступили в потасовку с полицией

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В Киеве трагически погиб замглавы администрации президента Украины
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Мужчина открыл стрельбу на южноуральском избирательном участке
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В Крыму на избирательных участках отключено электричество
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В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
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В Комсомольске-на-Амуре избиратель скончался, не дойдя до кабинки
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В Киеве у посольства РФ жестоко избит россиянин
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Двухлетнего россиянина в Таиланде едва не убила медуза
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ЦИК привел первые данные о явке на выборах в Госдуму РФ
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Утяшева и Хоркина выступили в шоу Немова, Кабаева наблюдала с трибуны
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Бывший глава Пентагона призывает предоставить Украине оружие для сдерживания России
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В Белгороде мертвый мужчина обнаружен на лавочке около избирательного участка
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В США мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
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Президент ФИФА похвалил работу главы Минспорта РФ Виталия Мутко
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Теракт на Манхэттене попал на видео (ВИДЕО)
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Появилась первая версия причин взрыва на Манхэттене
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Поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину в Тосненском районе Ленобласти
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Виталий Чуркин рассказал, что скрывали США в договоре по Сирии
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На Урале обвалилась стена столетнего дома (ВИДЕО)
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Пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двоих детей и их матери
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Свадебный кортеж на Кубани попал в смертельное ДТП
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В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов МВД
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Дети, похищенные в Туле, найдены живыми в Москве
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ДТП с участием маршрутки произошло на западе Москвы
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Островский: на Кубке мира-2016 состав участников обещает быть заметно сильнее
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Путин намерен провести прощальную встречу с Обамой
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Средства Резервного фонда могут иссякнуть уже в этом году
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Памфилова призвала Киев обеспечить безопасность на выборах в Госдуму