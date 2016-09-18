В Одессе радикалы вступили в потасовку с полицией

У здания российского генконсульства в Одессе началась потасовка между сотрудниками полиции и националистами, пытавшимися воспрепятствовать проведению голосования.

Акция протеста, проходившая сначала без каких-либо проявлений агрессии, в конце концов вылилась в потасовку. Все началось, когда радикалы принялись забрасывать здание камнями. Сотрудники полиции вмешались, оттеснили протестующих от входа в консульство и приступили к задержанию. Радикалы оказали сопротивление. В данный момент потасовка все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что украинские националисты пытались помешать гражданам России войти в здание посольства РФ для голосования.

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