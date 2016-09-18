В Киеве националисты подожгли флаг РФ. Далось им это с трудом

Митингующие собрались около здания Генконсульства РФ в Киеве, чтобы помешать проведению выборов в Госдуму. Украинские националисты решили поджечь российский флаг, но на это им потребовалось много времени и усилий.

Зажигалки и спички справиться не могли, пришлось под российским флагом разжигать костер. (ВИДЕО)

Беспорядки в Киеве длятся целый день. Ранее сообщалось, что вход в российское посольство заблокирован депутатом Киевского горсовета и мужчиной с крупной собакой. Также известно, что один из граждан России подвергся жестокому нападению у входа в дипмиссию.

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