В Германии - пить: открылся фестиваль «Октоберфест»

В столице немецкой земли Бавария Мюнхене открылся крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест». Хотя шел дождь и серьезно усилены меры безопасности, мероприятие началось вовремя, ровно в 13.00.

Обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер по традиции откупорил первую бочку пива. После этого праздник официально начался.

В этом году «Октоберфест» проходит в 183-й раз. Ежегодно гигантский Терезин Луг площадью 42 га посещают около 6 млн человек. За время «Октоберфеста» они выпивают примерно 7,5 млн литров пива.

Впервые «Октоберфест» состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (её именем назван луг, где проходит праздник).

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Организаторы популярного пивного фестиваля «Октоберфест», который проходит в Мюнхене, не позволят посетить мероприятие людям с рюкзаками.

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