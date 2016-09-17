До конца года в КНДР могут произвести не менее 20 ядерных бомб

Военные эксперты сообщили, что до конца текущего года Северная Корея способна произвести около двадцати ядерных бомб - страна располагает достаточным количеством необходимых для их создания материалов.

Ведущий эксперт по ядерной программе Северной Кореи Зигфрид Хеккер убежден, что такое количество бомб КНДР может произвести из-за увеличения количества установок, которые добывают обогащенный уран, а также при учете достаточного запаса плутония, отмечает сегодня Al Jazeera.

Напомним, недавно Северная Корея успешно провела пятые ядерные испытания и в настоящий момент готовится к шестым. Эксперты считают, что страна уже десять лет тайно наращивает запасы урана для создания ядерного оружия.

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