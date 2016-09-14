ВСУ разбомбили школу в Макеевке

Артиллерийский снаряд калибром 152 мм фактически снёс сегодня крышу главного корпуса школы №44 в городе Макеевке на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщили в её министерстве обороны.

Данный вывод был сделан инспекцией после осмотра разрушений школы, возникших в результате артобстрела. Прямое попадание обрушило крышу, а также повредило несущие конструкции здания. И это накануне осенних дождей и зимних холодов. Кроме того, орудия такого калибра ВСУ должны были отвести от линии соприкосновения согласно минским соглашениям.

По словам главы администрации района Георгия Мутыка, учащиеся будут переведены на учёбу в две смены в уцелевшей части здания. Всего в Макеевке вследствие ночного обстрела повреждено 30 строений, ранено шестеро местных жителей, в том числе двое детей.

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