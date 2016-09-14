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Порошенко собирается судиться с Путиным за воду

14 сентября 2016, 16:25 [ «АН-онлайн» ]

Порошенко собирается судиться с Путиным за воду
Фото: pixabay.com

Теперь ещё и за воду вокруг Крыма собирается судиться МИД Украины с Россией. Президент Порошенко поручил своим дипломатам готовить иск по поводу якобы нарушения Конвенции ООН по морскому праву.

Информация о таком намерении появилась в СМИ еще в августе, однако теперь должна воплотиться в неких документах. Как утверждает украинский президент, они должны будут подтвердить добычу Россией нефти и газа на морском шельфе Украины. А также кражу её морских ресурсов и загрязнение территорий в связи со строительством Керченского моста. Цель – заставить Россию компенсировать ущерб Украине. Видимо, обещанного МВФ миллиардного транша не хватает для поддержания дырявого бюджета.

Как сообщил Порошенко в Facebook, разрабатываются и другие документы на основе международных конвенций для подачи исков против Москвы. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия использует весь инструментарий международного права для отстаивания собственных интересов.

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