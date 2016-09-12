Климкин: Порошенко готов к общению с Путиным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Петр Порошенко готов контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным при условии, если встреча даст результат.

По словам главы украинского МИД, когда появится шанс достичь договоренностей, встреча Путина и Порошенко обязательно состоится в Париже или в Берлине и очень быстро. Климкин рассказал, что общается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым только в рамках "нормандского формата" , - передают украинские телеканалы.

Климкин подчеркнул, что саммит в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) невозможен без реального прекращения огня, отвода сил и допуска ОБСЕ.

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