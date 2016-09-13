Пушков: выход Украины из ПАСЕ похож на шантаж

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал пустым шантажом ультиматум главы МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что украинская делегация покинет ПАСЕ при возвращении российской.

Киев побоится выполнить угрозу, уверен Пушков. Тем более, что глава украинского МИД может только рекомендовать украинским депутатам поступить так, как ему хочется. А интересы Украины могут быть несколько шире желания продолжать конфликт с Россией любой ценой. Даже в Верховной Раде Оппозиционный блок выступил за начало сближения с Россией, а по результатам опроса телеканала «NewsOne» от 10 сентября большинство населения страны выступают за восстановление торгово-экономических отношений между странами.

Россия уже два года лишена в ПАСЕ права голоса и участия в работе руководящих органов из-за разногласий с Украиной по Крыму. В связи с чем во власти встал вопрос о целесообразности дальнейшего участия в парламентской ассамблее. В этом году Россия не стала направлять документы для возвращения полномочий, взнос и список участников, однако от работы в Страсбурге в целом делегация не отказалась.

Тем временем, с европейской стороны раздаются голоса о неконструктивности продолжения конфликта. Так, французский парламентарий Рене Руке заявил о невозможности эффективной работы по ключевым вопросам без участия российских представителей и предложил вернуть им полномочия в 2017 году, иначе «Россия уйдёт окончательно из Страсбурга».

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