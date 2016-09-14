Украина готова принять из российских тюрем 17 своих граждан

Украина подготовила соответствующие гарантии, чтобы принять 17 своих граждан, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях Республики Крым. Об этом заявил СМИ представитель украинской стороны.

Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что Киев готов выполнить заключенные ранее договоренности по заключенным в Крыму (имеются ввиду весенние договоренности, еще до воссоединения Крыма с Россией) и подготовил нужные письма спецслужб и соответствующих учреждений Украины для размещения этих 17 человек в других местах лишения свободы. Упомянутое уведомление получила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Теперь очередь за Россией, - она должна сделать следующий шаг и выполнить обязательства.