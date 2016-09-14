Ученые нашли ключ от наркотической зависимости

Ученые из Центра здоровья мозга Техасского университета в ходе масштабных исследований сделали простой вывод: курильщику (или наркоману) прежде всего необходимо верить, что в сигарете есть никотин.

Ключевое слово – «верить», отмечают исследователи. То есть если курильщик верит, что в сигарете есть никотин, он выкурит сигарету с одинаковым удовольствием, даже если его там нет! Человеческий мозг реагирует на никотин только тогда, когда человек в его наличии уверен.

Ученые утверждают, что аналогичным образом на мозг человека воздействуют наркотические вещества и многие лекарства.

Ранее "АН-онлайн" сообщали об открытии, позволяющем нейтрализовать алкогольную зависимость.