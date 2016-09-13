Открытие века: найден способ излечения от алкогольной зависимости

Ученые калифорнийского института Скриппса (США) выявили и сумели нейтрализовать через точечное воздействие нейроны человеческого мозга, которые отвечают за формирование зависимости от спиртного.

Биологи утверждают, что вылечить алкоголизм можно полностью через точечное воздействие на нейроны в головном мозге, которые за это пристрастие отвечают. Информация о данном открытии размещена на сайте института.

Ученые поясняют: чем чаще человек пьет, тем активнее становятся цепи нейронов, формирующих пристрастие к алкоголю - эти нейроны составляют около 5% от общего числа нервных клеток миндалевидного тела мозга. Если их нейтрализовать, не будет и проблемы. Пока испытание нового способа борьбы с алкоголизмом проведено лишь на крысах.