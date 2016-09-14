В Кремле прокомментировали выступление Обамы с критикой Трампа
14 сентября 2016, 13:42 [ «АН-онлайн» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от имени российских властей ответил на выступление президента США Барака Обамы, в котором он раскритиковал республиканца Дональда Трампа за отношение к России.
Обама, выступая в Филадельфии на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп "заискивает" перед российским лидером Владимиром Путиным и даже любит его.
По словам американского президента, республиканцы должны выступать "против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию".
Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что такая риторика Обамы формулируется в электоральном стиле. "Такие формулировки вряд ли способствуют тому, чтобы робкие и очень хрупкие попытки налаживания хоть какого-то взаимодоверия возымели успех", — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.
Напомним, Обама раскритиковал Трампа за ответы на вопросы ведущего программы PoliticKing Ларри Кингу на канале RT.
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