В Кремле прокомментировали выступление Обамы с критикой Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от имени российских властей ответил на выступление президента США Барака Обамы, в котором он раскритиковал республиканца Дональда Трампа за отношение к России.

Обама, выступая в Филадельфии на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп "заискивает" перед российским лидером Владимиром Путиным и даже любит его.

По словам американского президента, республиканцы должны выступать "против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию".

Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что такая риторика Обамы формулируется в электоральном стиле. "Такие формулировки вряд ли способствуют тому, чтобы робкие и очень хрупкие попытки налаживания хоть какого-то взаимодоверия возымели успех", — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Напомним, Обама раскритиковал Трампа за ответы на вопросы ведущего программы PoliticKing Ларри Кингу на канале RT.

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