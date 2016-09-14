Генпрокурор Нью-Йорка начал проверку фонда Трампа

Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование деятельности благотворительного фонда, которым руководит Дональд Трамп, баллотирующегося в президенты США. Как сообщил генеральный прокурор Эрик Шнайдерман, проверка имеет целью выявить возможные нарушения законодательства штата, регулирующего благотворительность.

Как сообщает РИА Новости, проверка может быть связана с несколькими вызывающими сомнения операциями, проведенными фондом. Шнайдерман допускает, что мог быть допущен ряд нарушений.

При этом Дональд Трамп связал расследование с ходом предвыборной кампании. По мнению кандидата в президенты, проверка начата с целью отвлечь внимание общественности от допущенных Хилари Клинтон оплошностей, поскольку Шнайдерман является ее сторонником.

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