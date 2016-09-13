Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о подготовке Киевом "масштабного иска" против России.

По словам Пескова, в Кремле знают из заявлений украинских властей и из публикаций СМИ о планах Киева подать иск к России в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Как сказал пресс-секретарь российского лидера, "Россия будет использовать весь инструментарий международного права для оппонирования и защиты своих интересов".

Напомним, глава украинского МИД Павел Климкин ранее сегодня заявил, что Украина на этой неделе подаст "очень масштабный" иск против России в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

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