МИД Украины подает масштабный иск против России

На этой неделе Украина подаст "очень масштабный" иск против России в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом заявил в эфире ICTV глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин подчеркнул, что иск является "всеобъемлющим", так как включает в себя такие "фундаментальные" вопросы, как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия.

Министр также отметил, что Киев собирается добиваться компенсаций по этому иску. Однако предполагаемой суммы Климкин называть не стал.

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