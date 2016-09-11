Мэр Днепра матом посоветовал родителям самим покупать учебники

Мэр украинского Днепра Борис Филатов, общаясь с горожанами в интернете, не брезгует матерщиной.

Пользователь Facebook Татьяна Лупова выложила скриншот переписки Филатова с родителями, посвященной проблеме нехватки школьных учебников. В ходе виртуального разговора градоначальник предложил жителям Днепра самим покупать учебники своим детям, употребив всем известное нецензурное междометие. Ответ Филатова, как и следовало ожидать, возмутил его собеседников.

Стоит отметить, что украинские политики нередко переходят на обсценную лексику и на официальных мероприятиях. 9 сентября «АН-онлайн» писали о том, что премьер-министр страны Владимир Гройсман послал матом своего заместителя прямо на заседании Верховной Рады.

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