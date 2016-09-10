Аваков: экс-глава Киевской обладминистрации сбежал во время задержания

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что экс-глава Киевской областной государственной администрации Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника при получении взятки. Где он - неизвестно.

После обысков суд примет решение о причастности Мельничука и принятии мер по розыску, отметил Аваков.

Ранее сообщалось, что супруга экс-главы Киевской обладминистрации Галина Мельничук заявила о пропаже своего мужа, в связи с этим написано соответствующее заявление в полицию. В последний раз она разговаривала с супругом 9 сентября.

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