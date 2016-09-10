Жена бывшего главы Киевской обладминистрации заявила о его исчезновении

Супруга экс-главы Киевской обладминистрации Галина Мельничук заявила о пропаже своего мужа, в связи с этим написано соответствующее заявление в полицию. В последний раз она разговаривала с мужем 9 сентября.

Местонахождение Мельничука не знают и его помощники.

Галина рассказала, что сегодня утром прибыла в их дом под Киевом, где с вечера примерно до 4-х утра проходили обыски. Во время обысков в доме никого не было, а первой туда прибыла мать Галины. В дом ее не пустили. "Они даже не запустили соседей, они привезли с собой понятых", - сообщила жена экс-чиновника, ссылаясь на рассказы соседей.

Ранее заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Игоря Любко задержали на взятке в 200 тыс. гривен.

Другие новости" в мире".

Все новости дня.