Украинцы требуют от Порошенко уволить Авакова
10 сентября 2016, 10:29 [ «АН-онлайн» ]
Граждане Украины требуют от президента Петра Порошенко отправить в отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского лидера.
"Причина - невыполнение своих прямых обязанностей - внутренняя безопасность!" - говорится в петиции. Речь идет о разгуле радикалов на улицах Киева. Автор петиции задается вопросом: "Где Нацгвардия страны и почему полиция бездействует?".
В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован проект постановления об увольнении главы МВД Украины Арсена Авакова. С таким предложением выступил в пятницу, 26 августа, депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин. "Отставки требуют люди. Мы дожили до того, что люди собаке больше доверяют, чем министру внутренних дел. Покупают собак, чтобы защищаться и от преступников, и от полицейских", - написал парламентарий в Facebook.
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