Гражданин Белоруссии, сотрудник Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин, который пронес на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро российский флаг, рассказал о том, почему совершил этот поступок.

На официальном сайте Министерства спорта и туризма Белоруссии приводятся слова Фомочкина, который отметил, что паралимпийцы жили идеей выступления на соревнованиях, ежедневно трудились, преодолевая сами себя, а их лишили этой возможности. Он отметил, что не следует забывать о том, что это люди с ограниченными возможностями, для которых спорт является смыслом существования - они не сидят в четырех стенах и чувствуют себя полезными, передает RT. Мужчина заметил, что нисколько не сожалеет о том, что пронес флаг РФ в Рио.

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