Стало известно имя белоруса, развернувшего российский триколор в Рио
8 сентября 2016, 13:11 [ «АН-онлайн» ]
Пока Международный паралимпийский комитет (IPC) думает, как наказать белоруса, развернувшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, журналисты выясняют имя героя.
Именно так охарактеризовала Андрея Фомочкина официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Его имя первыми назвало издание Life. А вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова предложила наградить Фомочкина орденом Дружбы. Идею поддержал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Андрей Фомочкин — в прошлом прославленный спортсмен, победитель и призёр спартакиады народов СССР 1986 года и рекордсмен Советского Союза по зимнему многоборью. Сейчас возглавляет в Белоруссии республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике.
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