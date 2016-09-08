Стало известно имя белоруса, развернувшего российский триколор в Рио

Пока Международный паралимпийский комитет (IPC) думает, как наказать белоруса, развернувшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, журналисты выясняют имя героя.

Именно так охарактеризовала Андрея Фомочкина официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Его имя первыми назвало издание Life. А вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова предложила наградить Фомочкина орденом Дружбы. Идею поддержал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Андрей Фомочкин — в прошлом прославленный спортсмен, победитель и призёр спартакиады народов СССР 1986 года и рекордсмен Советского Союза по зимнему многоборью. Сейчас возглавляет в Белоруссии республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике.



