Андрей Фомочкин, директор Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Белоруссии, во время шествия делегаций на открытии Паралимпиады в Рио развернул флаг России и нёс его почти четверть круга.

Напоминаем, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот поступок достойным восхищения, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Фомочкина героем.

Но Международный паралимпийский комитет отозвал аккредитацию у Андрея Фомочкина...

Что ж, как говорил герой Виктора Сухорукова в фильме «Брат-2», вот уроды!

Вопрос: «Наш человек?»

Владимир Соловьев, теле- и радиоведущий:

«Героя должны отметить!»

- Да, это герой, которого как государство, так и народ России, безусловно, должны отметить! Это настоящий мужчина!

Я уверен, что он достоин государственной награды, признательности и благодарности всего российского народа.

Был ли это недосмотр организаторов Паралимпиады? Думаю, что они бы при всем желании не смогли это «досмотреть». Ведь белорусского партизана не так-то легко поймать!

Виталий Милонов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

«А мы всегда готовы вот так взять и поддержать своих друзей?»

- Это называется проявлением настоящей дружбы и солидарности. Понятно, что ему за это сейчас будут грозить всякие штрафы, санкции и т.п. Знаете, это был жест настоящего друга!

Когда я это увидел, то у меня появилась такая мысль: а мы всегда готовы вот так взять и поддержать своих друзей, попавших в сложную ситуацию, когда к ним кто-то несправедливо отнесся?

Готовы ли мы вот так, идя на риск, когда возможно отстранение от участия в Играх, взять и поддержать своего товарища?

Мне кажется, это действительно подлинный символ братства!

Должна ли Россия как-то отметить этого героя? Безусловно. Конечно, он сделал это не ради благодарности, но мы должны показать, что Россия, как великая страна, любит и ценит наших друзей. Дружба между нашими странами искренняя и честная.

Знаете, я бы вручил человеку, который развернул флаг России на открытии Паралимпиады, такой подарок, какой мы сделали бы нашим ребятам, если бы они участвовали и победили в ней!

Абсолютно правильно, что было принято решение провести наши собственные Игры для наших паралимпийцев!

Не надо размениваться перед этими чиновниками, которые выполняют грязную заокеанскую политическую заказуху, издеваясь над нашими ребятами-спортсменами!

Помните, как говорили американцы, высадившись на Луну - маленький шаг для одного человека, но большой шаг для всего человечества?

Так что не важно, сколько прошел с флагом России по стадиону в Рио наш белорусский друг - четверть круга, половину или еще больше. Он показал самое главное: у России есть друзья!

Олег Смолин, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, первый зампред комитета Госдумы по образованию, доктор философских наук, профессор, доцент, членкор Российской академии образования:

«Наши ближайшие соперники - британцы...»

- Какое может быть отношение к этому поступку? Только уважение и восхищение!

Я, как и наши белорусские товарищи, по-прежнему убежден, что паралимпийскую сборную России отстранили незаконно и несправедливо. Это полный абсурд!

Это противоречит принципу приоритета прав человека, это измена европейским ценностям!

Людей наказали за недоказанные грехи системы, заключающиеся в том, что якобы нашли 20 нарушений по допингу со стороны российских паралимпийцев за 4 года по 28 видам спорта.

Ткните в любую сборную — и вы найдете не меньше!

Что касается нашего белорусского друга, то я считаю, что это выражение солидарности с нашими ребятами. Мы всегда дружили с белорусами.

Если бы я был президентом России, то рассмотрел бы возможность награждения этого человека, совершившего такой самоотверженный поступок, например, орденом Дружбы Народов. Он же прекрасно понимал, что против него могут применить санкции.

Почему наших западных «партнеров», как вы говорите, колбасит от всего российского? Я думаю, ситуация тут предельно проста...

Российская паралимпийская сборная сильно прогрессирует и уже в Лондоне заняла второе место по «золоту». Скорее всего, она и теперь заняла бы второе место, причем не только по «золоту», но и по медалям.

Наши ближайшие соперники - британцы. Соответственно, президент Международного паралимпийского комитета британец Филипп Крэйвен очень ревниво относился к нашим успехам еще в Лондоне.

Международная обстановка сейчас не в пользу России, а в паралимпийском спорте практически не было скандалов.

И вот теперь нашу сборную не допустили. Это же недобросовестная конкуренция. Вот так нечестным путем убирают конкурентов.

Ирина Хакамада, кандидат на должность Президента Российской Федерации (2004 г.), кандидат экономических наук:

«Россия не должна как-то отмечать этого человека»

- Ну и хорошо, что он развернул флаг России. Это солидарность между спортсменами.

Я думаю, что Россия не должна как-то отмечать этого человека. Ведь от лица нашей страны уже было сказано, что, несмотря на то, что нас нет на этой Паралимпиаде, мы все равно поддерживаем всех спортсменов, участвующих в ней, и желаем им успеха.

А вот если кого-то «отмечать», то все решат, что ради награды за «бабки» разворачивают флаги...