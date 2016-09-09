Мужчина протаранил толпу людей в Италии, более двадцати пострадавших

На Сардинии в городе Нуле мужчина за рулем легкового автомобиля протаранил толпу людей.

В результате происшествия на сельском празднике, согласно последним данным, пострадали не менее 25 человек. Как сообщает Corriere Della Sera, 43-летний ветеринар потерял управление автомобилем, вероятно, уснул или потерял сознание. Уточняется, что ни один человек не находится в критическом состоянии, однако трое, в частности, 11-месячный ребенок, получили серьезные травмы.

Сам водитель не пострадал в результате ДТП, однако впоследствии был ранен ножом человеком из толпы. В настоящий момент мужчина находится в больнице под охраной - так его спасают от самосуда.

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