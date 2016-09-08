Хиллари Клинтон прокомментировала вторжение США в Ирак

Экс-госсекретарь США, кандидат на пост президента страны Хиллари Клинтон прокомментировала вторжение Штатов в Ирак.

Политик признала, что решение начать войну в Ираке являлось ошибкой со стороны американских властей. Клинтон, выступая на американском телевидении, подчеркнула, что уже упоминала о том, что ее голос, отданный за делегирование президенту Бушу этих полномочий, также был ошибкой. По мнению кандидата на пост президента США, в будущем подобных моментов следует избегать.

Напомним, Соединенные Штаты вторглись в Ирак в 2003 году. Их целью являлось свержение правительства Саддама Хуссейна.

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