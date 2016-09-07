Клинтон не желает ужинать с Трампом, а вот с Путиным - да

Экс-госсекретарь США, кандидат на пост президента страны Хиллари Клинтон заявила, что предпочла бы поужинать с президентом России Владимиром Путиным, а не проводить время в компании своего оппонента Дональда Трампа.

Каверзный вопрос Клинтон получила от журналистов из кандидатского пула во время полета в Кливленд. По традиции, представители СМИ, сидящие в хвосте самолета, попытались докатить до политика апельсины с написанными на них вопросами. Как сообщает издание Daily Mail, Клинтон в руки попал именно тот, на котором было написано: "С кем вы предпочли бы поужинать?" и два варианта ответов - Путин или Трамп.

Как уточнил пресс-секретарь кандидата на пост президента Ник Меррилл, Хиллари Клинтон заявила, что "однажды ужинала с иностранным лидером".

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