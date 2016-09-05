В чемоданах в аэропорту Амстердама нашли более 250 рептилий

В чемоданах в аэропорту Амстердама обнаружили более 250 рептилий, среди них редкие.

Рептилии были обнаружены при попытке провезти их контрабандой в Испанию из Мексики.

Как сообщает таможня и ведомство здравоохранения Нидерландов, рептилии были обнаружены в четырех чемоданах в амстердамском аэропорту Схипхол. Как известно, багаж принадлежал троим испанцам, которые из Мексики летели на родину. Все они задержаны. Они обвиняются в незаконной торговле дикими животными и в жестоком обращении с ними.

Из 259 обнаруженных рептилий 10 были мертвы.

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