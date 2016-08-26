Путешественнику предложили ждать своего рейса 47 лет

Пользователь Facebook Джеймс Ллойд пожаловался: хотел из новозеландского города Крайстчерч слетать в Лондон, а так как прямого авиасообщения между этими городами нет, сервис онлайн-покупки авиабилетов предложил ему вариант с пересадкой.

Всё бы ничего, да только Ллойду предложили перекантоваться в аэропорту Бангкока 413 786 часов и 25 минут. То есть, 47 лет. На своей страничке в Facebook путешественник интересовался, чем бы ему таким заняться, пока он будет ждать свой рейс.

Представители сервиса Skyscanner с юмором отнеслись к ситуации, посоветовав пользователю не примерять на себя судьбу героя фильма "Терминал" и повеселиться вне стен аэропорта. Например, 46 раз отметить тайский новый год, увидеть плавучий рынок и стать экспертом по тай-чи.