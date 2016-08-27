Шутник в аэропорту Таллина может сесть на пять лет

Сегодня утром из аэропорта Таллина эвакуировали более двухсот человек. Всему виной - очередной шутник, который посчитал, что сказать о бомбе в своем багаже - это остроумно и свежо.

Об этом рассказал пресс-секретарь местной префектуры Сейко Куйк, передает РИА Новости.

Как сообщает местная полиция, во время проверки взрывчатки или других подозрительных предметов обнаружено не было.

Пассажира, который сообщил о взрывчатом веществе в своем багаже, задержали правоохранительные органы. Уже заведено уголовное дело, и нарушителю грозит пять лет тюремного заключения.

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