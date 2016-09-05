Туристка выпила на отдыхе в Греции коктейль и ослепла

Во время отдыха на греческом острове Закинф 20-летняя туристка из Великобритании выпила алкогольный коктейль и ослепла.

Девушка отравилась некачественным спиртным на одной из вечеринок на курорте Лаганас. Как сообщает издание Daily Mail, в коктейле юной британки мог быть яд метанол, который и привел к частичной потере зрения. Уточняется, что она ослепла не сразу, а через двое суток после мероприятия.

В больнице Пелопоннеса врачи диагностировали у пострадавшей слепоту и почечную недостаточность. В настоящий момент неизвестно, сумеют ли медики восстановить здоровье девушки.

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