Тереза Мэй нарушила протокол на встрече с Путиным

Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, видимо, перепутала правила протокола с обычным этикетом: на встрече с российским лидером Владимиром Путиным она не протянула первой руку.



Именно так должна поступать женщина по протоколу официальной встречи.



О конфузе политесы сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter: "На встрече с Путиным Тереза Мэй нарушила протокол: она должна была первой протянуть руку мужчине, но забыла об этом".









Политики встретились сегодня в рамках саммита G20, проходящем в Китае. Они обсудили борьбу с террористической угрозой и наркотрафиком, а также урегулирование сирийского конфликта. Ранее Мэй заявляла, что не желает сотрудничать с Россией.



