Новый премьер-министр Великобритании заявила о том, что хочет сотрудничать с РФ

Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что заинтересована в сотрудничестве с РФ по вопросам безопасности.

Политик, однако, уточнила, что не согласна с Россией по целому ряду тем, передает издание Independent слова источника. Тереза Мэй заявила, что в интересах Британии поиск возможностей сотрудничества с Россией по ключевым вопросам безопасности.

Напомним, премьер Великобритании и президент России Владимир Путин в настоящий момент участвуют в саммите G20, который проходит в Ханчжоу.

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