Новый премьер Британии может устроить Brexit без одобрения парламента

Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может обратиться к 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, и для этого ей не нужно одобрение парламента.

Об этом сообщает The Telegraph.

Глава британского кабмина уже консультировалась у правительственных юристов, которые и сообщили ей, что она как представитель исполнительной власти может обратиться к статье Лиссабонского договора и начать формальный процесс выхода страны из Евросоюза без голосования в парламенте.

23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум по членству в Евросоюзе (Brexit). Тогда за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9 процента британцев.